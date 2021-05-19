Исторический момент. Рапид откроет новый стадион матчем против Динамо Киев

В сентябре нынешнего года киевское «Динамо», скорее всего, примет участие в матче-открытии нового стадиона бухарестского «Рапида» в Джулешти.

Два дня назад Луческу присутствовал на матче «Рапида» с «Университетей Крайова», где пообщался с совладельцем клуба Виктором Ангелеску.

«Поздравляю господина Луческу с его победами в Украине. Я говорил с ним и он предложил провести матч-открытие нового стадиона в сентябре с киевским «Динамо», - заявил Ангелеску.

Отметим, что по итогам нынешнего сезона «Рапид» возвращается в Лигу 1 – элитарный дивизион румынского футбола.