ФОТО. Бавария добавила пятую звезду на эмблему

«Бавария» представилаr обновленный логотип клуба. Мюнхенский клуб нашил пятую звезду, так как выиграл чемпионат Германии в этом сезоне.
«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. Для мюнхенцев это 30-е чемпионство, которое позволяет нанести на эмблему пятую звезду.
⭐⭐⭐⭐⭐— 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) May 18, 2021
30. Bundesliga Meistertitel. Die Vorfreude auf den fünften Stern! 🔴⚪ #MiaSanMeister #MiaSanMia
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Источник — Sport.ua
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