ФОТО. Бавария добавила пятую звезду на эмблему

Мюнхенский клуб 30-й раз в истории выиграл чемпионат

  • 19.05.2021 09:22
  • 816 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Бавария добавила пятую звезду на эмблему
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» представилаr обновленный логотип клуба. Мюнхенский клуб нашил пятую звезду, так как выиграл чемпионат Германии в этом сезоне.

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. Для мюнхенцев это 30-е чемпионство, которое позволяет нанести на эмблему пятую звезду.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    hawk
    online
      hawk, 19.05.2021 09:47
    0
    До флага ЕС ещё далеко, а до флага США и подавно.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 19.05.2021 09:41
    0
    Це що по зірці за кожні 6 перемог в Бундеслізі? Якась дивна, як на мене, логіка...
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 19.05.2021 09:47
    0
    До флага ЕС ещё далеко, а до флага США и подавно.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 19.05.2021 09:41
    0
    Це що по зірці за кожні 6 перемог в Бундеслізі? Якась дивна, як на мене, логіка...
    Ссылка
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