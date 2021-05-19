Месси и Роналду не догонят. Левандовски близок, чтобы взять Золотую бутсу

В топ-3 лучших бомбардиров Европы все знакомые имена

  • 19.05.2021 06:15
  • 536 просмотров
  • 1 комментарий
Месси и Роналду не догонят. Левандовски близок, чтобы взять Золотую бутсу
© Twitter

В Европе близятся к финишу национальные чемпионаты. Явным лидером в текущем рейтинге ESM Golden Shoe («Золотая бутса») является поляк Роберт Левандовски из «Баварии», который забил 40 голов и набрал 80 очков в рейтинг.

Второе место занимает аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» (30 голов, 60 очков). Португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса» – на третьей позиции (29 мячей, 58 очков).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса, голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина, Россия и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2020/21. Положение на 19.05.2021

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 19.05.2021 06:29
    0
    Одно дело немцам мячики закатывать, другое дело итальянцам и испанам, где защита суперская! Говно рекорд у Левандовского.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 19.05.2021 06:29
    0
    Одно дело немцам мячики закатывать, другое дело итальянцам и испанам, где защита суперская! Говно рекорд у Левандовского.
    Ссылка
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