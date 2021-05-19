Бернли – Ливерпуль. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины сделал прогноз на матч 37-го тура АПЛ

  • 19.05.2021 05:25
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Бернли – Ливерпуль. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 37-го тура Премьер-лиги Англии «Бернли» – «Ливерпуль»:

«В первом круге «Ливерпуль» проиграл «Бернли» (0:1)? Но, если сейчас «мерсисайдцы» не возьмут три очка, грош цена им. Мы понимаем, что на кону стоит. И тот шедевр, который сотворил Алиссон в матче с ВБА на 95-й минуте! Такие голы не все нападающие и игроки атакующего плана забивают. А он здорово открылся при угловом и здорово отправил мяч в ворота. Там даже, если бы стоял игрок на дальней штанге, он бы ничем не помог ВБА. 

«Ливерпуль» на финишной прямой уже начал цепляться за Лигу чемпионов и победил в трех матчах кряду. Лига чемпионов без «Ливерпуля» не представляется. При определенном стечении обстоятельств они туда попадут, дай Бог! Мне кажется, «мерсисайдцы» проскочат в Лигу чемпионов. Они обыграют «Бернли» и проблем в этом поединке у них не будет. Только на этот матч нужно поставить все и отнестись с полной серьезностью. Думаю, игроки «Ливерпуля» сами понимают, что их ждет после этого матча», – сказал Федецкий.

Матч «Бернли» – «Ливерпуль» состоится 19 мая. Начало встречи – в 22:15.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

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