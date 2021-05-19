Малиновский – в топ-3 игроков Европы по среднему количеству голевых передач

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский попал в топ-3 лучших игроков Европы по количеству голевых передач за 90 минут (0.6 в среднем).

По данным издания The Analyst, более высокий средний показатель только у Александра Головина из «Монако» и Томаса Мюллера из «Баварии».

Украинец делит 5-е место по количеству созданных голевых моментов за 90 минут (его средний показатель равен 1.1). Больше голевых моментов создают только Джек Грилиш, Кингсли Коман, Неймар и Усман Дембеле.

Лучшие игроки Европы по количеству голевых передач за 90 минут

Лучшие игроки Европы по количеству созданных голевых моментов за 90 минут