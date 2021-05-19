Малиновский – в топ-3 игроков Европы по среднему количеству голевых передач

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский попал в топ-3 лучших игроков Европы по количеству голевых передач за 90 минут (0.6 в среднем).
По данным издания The Analyst, более высокий средний показатель только у Александра Головина из «Монако» и Томаса Мюллера из «Баварии».
Украинец делит 5-е место по количеству созданных голевых моментов за 90 минут (его средний показатель равен 1.1). Больше голевых моментов создают только Джек Грилиш, Кингсли Коман, Неймар и Усман Дембеле.
Лучшие игроки Европы по количеству голевых передач за 90 минут
Лучшие игроки Европы по количеству созданных голевых моментов за 90 минут
Источник — The Analyst
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