Малиновский – в топ-3 игроков Европы по среднему количеству голевых передач

Показатели хавбека «Аталанты» в текущем сезоне очень высокие

  • 19.05.2021 03:55
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Малиновский – в топ-3 игроков Европы по среднему количеству голевых передач
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский попал в топ-3 лучших игроков Европы по количеству голевых передач за 90 минут (0.6 в среднем).

По данным издания The Analyst, более высокий средний показатель только у Александра Головина из «Монако» и Томаса Мюллера из «Баварии».

Украинец делит 5-е место по количеству созданных голевых моментов за 90 минут (его средний показатель равен 1.1). Больше голевых моментов создают только Джек Грилиш, Кингсли Коман, Неймар и Усман Дембеле.

Лучшие игроки Европы по количеству голевых передач за 90 минут

Лучшие игроки Европы по количеству созданных голевых моментов за 90 минут

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Источник — The Analyst

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