День 18 мая сборная Украины начала с поздравлений: тренеру Андреа Мальдере исполнилось 50 лет.
Утреннее приветствие юбиляру во внутренней онлайн-группе и наилучшие пожелания от футболистов и коллег из штаба на завтраке продолжились «вручением» праздничного торта гостеприимным хозяином национальной команды – владельцем Superior Golf & Spa Resort Юрием Сапроновым – под громкие аплодисменты всей команды.
Две эмблемы на сладком презенте – сборной Украины и футбольного клуба «Милан» – знаменуют знаковые проекты в карьере Андреа Мальдеры. Было заметно, что тренер был тронут теплым приветствием коллектива, который давно уже стал для него второй семьей.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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