День 18 мая сборная Украины начала с поздравлений: тренеру Андреа Мальдере исполнилось 50 лет.

Утреннее приветствие юбиляру во внутренней онлайн-группе и наилучшие пожелания от футболистов и коллег из штаба на завтраке продолжились «вручением» праздничного торта гостеприимным хозяином национальной команды – владельцем Superior Golf & Spa Resort Юрием Сапроновым – под громкие аплодисменты всей команды.

Две эмблемы на сладком презенте – сборной Украины и футбольного клуба «Милан» – знаменуют знаковые проекты в карьере Андреа Мальдеры. Было заметно, что тренер был тронут теплым приветствием коллектива, который давно уже стал для него второй семьей.