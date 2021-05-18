ФОТО. Помощнику Шевченко исполнилось 50 лет. Как его поздравила сборная

У Андреа Мальдеры юбилей, и Юрий Сапронов вручил ему сладкий презент

  • 18.05.2021 23:17
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ФОТО. Помощнику Шевченко исполнилось 50 лет. Как его поздравила сборная
© УАФ. Андреа Мальдера

День 18 мая сборная Украины начала с поздравлений: тренеру Андреа Мальдере исполнилось 50 лет.

Утреннее приветствие юбиляру во внутренней онлайн-группе и наилучшие пожелания от футболистов и коллег из штаба на завтраке продолжились «вручением» праздничного торта гостеприимным хозяином национальной команды – владельцем Superior Golf & Spa Resort Юрием Сапроновым – под громкие аплодисменты всей команды.

Две эмблемы на сладком презенте – сборной Украины и футбольного клуба «Милан» – знаменуют знаковые проекты в карьере Андреа Мальдеры. Было заметно, что тренер был тронут теплым приветствием коллектива, который давно уже стал для него второй семьей.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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