Шевченко стал амбассадором Серии А

Итальянская Серия А объявила о создании штата амбассадоров лиги, которые будут представлять ее на различных мероприятиях. В их число вошли 8 легенд Серии А, среди которых и Андрей Шевченко.

Кроме экс-форварда «Милана» там только один иностранец – это бывший защитник «Ромы», «Удинезе» и «Сиены» Венсан Кандела. Также в списке амбассадоров шесть итальянцев – Франческо Тотти, Лука Тони, Чиро Феррара, Марко Матерацци, Кристиан Виери и Джанлука Дзамбротта.

Шевченко выступал в Серии А за «Милан» с 1999 по 2006 и в 2008-2009 годах. На его счету 127 голов в 226 матчах чемпионата Италии.