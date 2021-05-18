Шевченко стал амбассадором Серии А

Кроме него, в список амбассадоров вошли еще 7 легенд чемпионата Италии

  • 18.05.2021 19:21
  • 1158 просмотров
  • 0 комментариев
Шевченко стал амбассадором Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Итальянская Серия А объявила о создании штата амбассадоров лиги, которые будут представлять ее на различных мероприятиях. В их число вошли 8 легенд Серии А, среди которых и Андрей Шевченко.

Кроме экс-форварда «Милана» там только один иностранец – это бывший защитник «Ромы», «Удинезе» и «Сиены» Венсан Кандела. Также в списке амбассадоров шесть итальянцев – Франческо Тотти, Лука Тони, Чиро Феррара, Марко Матерацци, Кристиан Виери и Джанлука Дзамбротта.

Шевченко выступал в Серии А за «Милан» с 1999 по 2006 и в 2008-2009 годах. На его счету 127 голов в 226 матчах чемпионата Италии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Серия A

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности