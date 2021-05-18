Аталанта – Ювентус. Малиновский vs Роналду и другие интриги финала Кубка

Игра состоится 19 мая

  • 18.05.2021 17:41
  • 519 просмотров
  • 0 комментариев
Аталанта – Ювентус. Малиновский vs Роналду и другие интриги финала Кубка
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду в финале Кубка Италии встретятся «Ювентус» и «Аталанта». Для бергамцев это возможность сделать и так успешный сезон просто идеальным, а для Андреа Пирло и его команды – шанс спасти провальный год. Руслан Малиновский против Криштиану Роналду – такое пропускать не стоит

Коэффициенты Favbet: 2.5 – 3.5 – 2.9

Выиграет Кубок:

Аталанта – 1.8

Ювентус – 2.1

Вряд ли кто-то мог представить подобное еще даже год назад, но сейчас в матче между «Аталантой» и «Ювентусом» туринцы отнюдь не считаются фаворитами. Favbet даже отдает небольшой перевес на выигрыш Кубка «Аталанте», примерно 54% на 46%

Этот сезон для «Аталанты» можно считать весьма успешным, бергамцы во второй раз подряд вышли в плей-офф Лиги Чемпионов и вновь финишировали в топ-4 в Серии А. Но чтобы сделать этот сезон идеальным «Аталанте» надо выиграть Кубок Италии. Бергамцы выигрывали Кубок Италии лишь один раз, в далеком 1963 году. А предыдущая попытка взять трофей завершилась поражением от «Лацио» в финале 2019 года.

Нынешний финал это кроме всего прочего и возможность для Руслана Малиновского взять свой первый трофей в Италии. Малиновский находится в великолепной форме и за последние полтора месяца у него больше результативных действий, чем у любого футболиста в Европе, включая Месси, Роналду и других суперзвезд. У Руслана 5 голов в 7 последних матчах, а с 11 результативными передачами он является лучшим ассистентом Серии А. Ровно месяц назад украинец забил победный гол в ворота «Ювентуса» и хочется верить, что он вновь отметится результативным действием

Когда уровень игры команд примерно равен, на первый план выходит мотивация. Для «Ювентуса» кубок важен, но с 2015 года он и так выигрывал его 4 раза подряд. И конкретно сейчас туринцам куда важнее через несколько дней на выходных добыть победу над «Болоньей» и попасть в топ-4. На кону Лига Чемпионов и десятки миллионов евро. Это вовсе не означает, что «Ювентус» будет «сливать» финал, но игру последнего тура чемпионата игроки «бьянконери» точно будут держать в уме. Исходя из этого, предлагаем сделать две ставки: на победу «Аталанты» в Кубке и на гол Малиновского. Фанаты «Ювентуса» с этим прогнозом, наверняка, не согласятся, но думается, что большинство нейтральных украинских болельщиков будут поддерживать именно «Аталанта» и Малиновского

Прогноз от болельщиков: Руслан Малиновский забьет – 3

Прогноз от Favbet: Аталанта выиграет Кубок – 1.8

Сделать ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности