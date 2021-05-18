Аталанта – Ювентус. Малиновский vs Роналду и другие интриги финала Кубка

В среду в финале Кубка Италии встретятся «Ювентус» и «Аталанта». Для бергамцев это возможность сделать и так успешный сезон просто идеальным, а для Андреа Пирло и его команды – шанс спасти провальный год. Руслан Малиновский против Криштиану Роналду – такое пропускать не стоит

Коэффициенты Favbet: 2.5 – 3.5 – 2.9

Выиграет Кубок:

Аталанта – 1.8

Ювентус – 2.1

Вряд ли кто-то мог представить подобное еще даже год назад, но сейчас в матче между «Аталантой» и «Ювентусом» туринцы отнюдь не считаются фаворитами. Favbet даже отдает небольшой перевес на выигрыш Кубка «Аталанте», примерно 54% на 46%

Этот сезон для «Аталанты» можно считать весьма успешным, бергамцы во второй раз подряд вышли в плей-офф Лиги Чемпионов и вновь финишировали в топ-4 в Серии А. Но чтобы сделать этот сезон идеальным «Аталанте» надо выиграть Кубок Италии. Бергамцы выигрывали Кубок Италии лишь один раз, в далеком 1963 году. А предыдущая попытка взять трофей завершилась поражением от «Лацио» в финале 2019 года.

Нынешний финал это кроме всего прочего и возможность для Руслана Малиновского взять свой первый трофей в Италии. Малиновский находится в великолепной форме и за последние полтора месяца у него больше результативных действий, чем у любого футболиста в Европе, включая Месси, Роналду и других суперзвезд. У Руслана 5 голов в 7 последних матчах, а с 11 результативными передачами он является лучшим ассистентом Серии А. Ровно месяц назад украинец забил победный гол в ворота «Ювентуса» и хочется верить, что он вновь отметится результативным действием

Когда уровень игры команд примерно равен, на первый план выходит мотивация. Для «Ювентуса» кубок важен, но с 2015 года он и так выигрывал его 4 раза подряд. И конкретно сейчас туринцам куда важнее через несколько дней на выходных добыть победу над «Болоньей» и попасть в топ-4. На кону Лига Чемпионов и десятки миллионов евро. Это вовсе не означает, что «Ювентус» будет «сливать» финал, но игру последнего тура чемпионата игроки «бьянконери» точно будут держать в уме. Исходя из этого, предлагаем сделать две ставки: на победу «Аталанты» в Кубке и на гол Малиновского. Фанаты «Ювентуса» с этим прогнозом, наверняка, не согласятся, но думается, что большинство нейтральных украинских болельщиков будут поддерживать именно «Аталанта» и Малиновского

Прогноз от болельщиков: Руслан Малиновский забьет – 3

Прогноз от Favbet: Аталанта выиграет Кубок – 1.8