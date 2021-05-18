ТаТоТаке. Реформы в еврокубках, что не так с Ярмоленко?

В специальном выпуске между матчами УПЛ и национальной команды Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский составляют символическую сборную УПЛ-2020/21 и отвечают на самые актуальные из ваших вопросов.

Кто может усилить Динамо и Шахтер? Каково будущее Десны и Александрии? Куда уходят Дмитрий Иванисеня и Алексей Михайличенко? Что такое Лига конференций? Каковы шансы Андрея Ярмоленко стать лидером сборной на Евро?

Кроме того, вас ожидают свежие инсайды из Металлиста-1925 и Карпат, а также ламповая история о романтических взглядах на футбол Игоря Коломойского.

00.00 Сенькиву нужно было идти в Гидрометцентр

0.56 Гастрономическая ностальгия Спиваковского

1.34 Анонс

2.35 Сборная сезона УПЛ

4.04 И еще одна сборная…

4.27 Тема Иванисени задолбала даже Красникова

5.35 Металлист-1925 не хочет быть вторым Мариуполем

8.46 Опасная развилка Алексея Михайличенко

11.44 Who is Mr. Zaporozhanu?

12.48 Набор патронов продолжается

13.31 Реформы в еврокубках

14.14 Кастрация Лиги Европы

14.55 Лига Конференция - еврокубок для бедных

17.06 Что общего между Десной и Александрией?

19.14 Рябоконь должен остаться

20.51Путеводитель по Карпатам от гида Сенькива

24.48 Спиваковский рекомендует топ-3 новичка для Динамо

26.12 Лучшие комментарии к «стриму Шредингера»

27.45 Euro-2021 - лебединая песня Ярмоленко?

30.39 Ламповая история о нравах Коломойского

35.26 Ставка от Сенькива

35.51 Прощание

36.40 Бекстейдж