ТаТоТаке. Реформы в еврокубках, что не так с Ярмоленко?

В специальном выпуске между матчами УПЛ и национальной команды Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский составляют символическую сборную УПЛ-2020/21 и отвечают на самые актуальные из ваших вопросов.
Кто может усилить Динамо и Шахтер? Каково будущее Десны и Александрии? Куда уходят Дмитрий Иванисеня и Алексей Михайличенко? Что такое Лига конференций? Каковы шансы Андрея Ярмоленко стать лидером сборной на Евро?
Кроме того, вас ожидают свежие инсайды из Металлиста-1925 и Карпат, а также ламповая история о романтических взглядах на футбол Игоря Коломойского.
00.00 Сенькиву нужно было идти в Гидрометцентр
0.56 Гастрономическая ностальгия Спиваковского
1.34 Анонс
2.35 Сборная сезона УПЛ
4.04 И еще одна сборная…
4.27 Тема Иванисени задолбала даже Красникова
5.35 Металлист-1925 не хочет быть вторым Мариуполем
8.46 Опасная развилка Алексея Михайличенко
11.44 Who is Mr. Zaporozhanu?
12.48 Набор патронов продолжается
13.31 Реформы в еврокубках
14.14 Кастрация Лиги Европы
14.55 Лига Конференция - еврокубок для бедных
17.06 Что общего между Десной и Александрией?
19.14 Рябоконь должен остаться
20.51Путеводитель по Карпатам от гида Сенькива
24.48 Спиваковский рекомендует топ-3 новичка для Динамо
26.12 Лучшие комментарии к «стриму Шредингера»
27.45 Euro-2021 - лебединая песня Ярмоленко?
30.39 Ламповая история о нравах Коломойского
35.26 Ставка от Сенькива
35.51 Прощание
36.40 Бекстейдж
Источник — ТаТоТаке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.