Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Победа над Шахтером стала переломным моментом»

Наставник «Львова» - об итогах сезона

  • 18.05.2021 16:13
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Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Победа над Шахтером стала переломным моментом»
© ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Главный тренер «Львова» рассказал, какой матч был переломным для его команды в борьбе за сохранение места в УПЛ.

«Наверное, в этом плане выделю матч с «Шахтером». У нас была довольно большая пауза накануне этой встречи. Мы выполнили большой объем работы в тот период. Работа была очень тяжелой, но я видел как ребята ее выполняют. Там не было каких недовольств. Игроки очень ответственно отнеслись.

Конечно, когда выходишь и переиграешь «Шахтер», то та работа, которую проводим, вселяет в ребят дополнительную уверенность. Очень много было работы тактической, физической, много теории. Ребятам рассказывали, показывали, как планируем двигаться дальше. Футболисты на самом деле услышали нас. Результат, когда переиграли «Шахтер» это, наверное, как раз и был переломный момент.

Хотя потом уступили «Днепр-1», но там уже были и объективные, и субъективные причины поражения. Главное, что ребята после этого не остановились. Все продолжали работать, продолжали верить. Именно поэтому, намеки на ту игру, которую мы хотели видеть, были уже в Полтаве. К сожалению, мы там не победили. Впрочем, тот трудный путь к точке, куда хотели прийти, куда игроков направляли, не прошел бесследно. Затем уже победили и «Александрию», и дальше получали хорошие результаты», - сказал Анатолий Бессмертный.

Под руководством Анатолия Бессмертного «Львов» провел 11 матчей, в которых добыл 5 побед, 2 раза сыграл вничью и четыре поединка проиграл. «Горожане» завершили чемпионат на 8-м месте в турнирной таблице.

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Источник — ФК Львов

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