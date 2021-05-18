Стало известно расписание Финала Кубка Дэвиса

Пресс-служба Кубка Дэвиса опубликовала график финальный соревнований, которые пройдут с 25 ноября по 5 декабря в трех странах: Испании (Мадрид), Италии (Турин) и Австрия (Инсбрук).



18 сборных будут поделены на шесть групп, в четвертьфинал выходят победители и две лучшие вторые команды.



Групповой этап



Мадрид: группа А (Испания, Россия, Эквадор), группа В (Канада, Швеция, Казахстан);



Инсбрук: группа С (Франция, Великобритания, Чехия), группа F (Сербия, Германия, Австрия);



Турин: группа D (Хорватия, Австралия, Венгрия), группа Е (США, Италия, Колумбия).



Расписание



25 ноября

Канада – Швеция (Мадрид)

Франция – Чехия (Инсбрук)

Хорватия – Австралия (Турин)



26 ноября

Испания – Эквадор (Мадрид)

Сербия – Австрия (Инсбрук)

США – Италия (Турин)



27 ноября

Казахстан – Швеция (Мадрид)

Россия – Эквадор (Мадрид)

Франция – Великобритания (Инсбрук)

Сербия – Германия (Инсбрук)

Австралия – Венгрия (Турин)

Италия – Колумбия (Турин)



28 ноября

Канада – Казахстан (Мадрид)

Испания – Россия (Мадрид)

Великобритания – Чехия (Инсбрук)

Германия – Австрия (Инсбрук)

Хорватия – Венгрия (Турин)

США – Колумбия (Турин)



29 ноября

одна встреча 1/4 финала в Турине



30 ноября

одна встреча 1/4 финала в Инсбруке



1-2 декабря

две встречи 1/4 финала в Мадриде



3-4 декабря

две встречи 1/2 финала в Мадриде



5 декабря

Финал в Мадриде