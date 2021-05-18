Стало известно расписание Финала Кубка Дэвиса

Пресс-служба Кубка Дэвиса опубликовала график финальный соревнований, которые пройдут с 25 ноября по 5 декабря в трех странах: Испании (Мадрид), Италии (Турин) и Австрия (Инсбрук).
18 сборных будут поделены на шесть групп, в четвертьфинал выходят победители и две лучшие вторые команды.
Групповой этап
Мадрид: группа А (Испания, Россия, Эквадор), группа В (Канада, Швеция, Казахстан);
Инсбрук: группа С (Франция, Великобритания, Чехия), группа F (Сербия, Германия, Австрия);
Турин: группа D (Хорватия, Австралия, Венгрия), группа Е (США, Италия, Колумбия).
Расписание
25 ноября
Канада – Швеция (Мадрид)
Франция – Чехия (Инсбрук)
Хорватия – Австралия (Турин)
26 ноября
Испания – Эквадор (Мадрид)
Сербия – Австрия (Инсбрук)
США – Италия (Турин)
27 ноября
Казахстан – Швеция (Мадрид)
Россия – Эквадор (Мадрид)
Франция – Великобритания (Инсбрук)
Сербия – Германия (Инсбрук)
Австралия – Венгрия (Турин)
Италия – Колумбия (Турин)
28 ноября
Канада – Казахстан (Мадрид)
Испания – Россия (Мадрид)
Великобритания – Чехия (Инсбрук)
Германия – Австрия (Инсбрук)
Хорватия – Венгрия (Турин)
США – Колумбия (Турин)
29 ноября
одна встреча 1/4 финала в Турине
30 ноября
одна встреча 1/4 финала в Инсбруке
1-2 декабря
две встречи 1/4 финала в Мадриде
3-4 декабря
две встречи 1/2 финала в Мадриде
5 декабря
Финал в Мадриде
Источник — Davis Cup
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