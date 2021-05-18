Монако – ПСЖ. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на финальный матч Кубка Франции «Монако» – «ПСЖ».

«В этом сезоне «Монако» дважды обыграл ПСЖ в рамках Лиги 1? Как будет в финале? Финал – это финал! Тут права на ошибку нету. И, несмотря на то, что «Монако» два раза выиграл у ПСЖ в чемпионате, шансы 50 на 50. У парижан состав приличный, достаточно звездный. «Монако» состав поскромнее, но, мне кажется, у монегасков больше есть команда и у них больше сыгранности. ПСЖ – это команда, которая состоит из индивидуально сильных мировых звезд, а «Монако» в этом плане поскромнее.

У ПСЖ остались шансы стать чемпионами Франции, если «Лилль» не выиграет у «Анже» в заключительном туре, а парижане победят «Брест». Вдруг парижане еще выиграют Лигу 1, а также и Кубок, то они оформят золотой дубль. И это будет очень прикольно! А если парижане не победят в чемпионате Франции, для них Кубок – это шанс завоевать трофей в этом сезоне.

Я отдам небольшое предпочтение в финале парижанам. Если у ПСЖ будет боевой состав, они выиграют. Только не знаю каким способом: в основное время, дополнительное или по пенальти. Думаю, что ПСЖ завоюет Кубок Франции», - сказал Федецкий.

Матч «Монако» – «ПСЖ» состоится 19-го мая. Начало встречи в 22:15.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.