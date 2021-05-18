Болельщики смогут увидеть все трофеи, завоеванные Динамо в текущем сезоне

Киевляне открыли допуск к кубкам

  • 18.05.2021 15:23
  • 143 просмотра
  • 1 комментарий
Болельщики смогут увидеть все трофеи, завоеванные Динамо в текущем сезоне
© ФК Динамо Киев

С 18 мая и до первого июня абсолютно  все болельщики «Динамо» смогут увидеть завоеванные киевлянами трофеи в текущем сезоне и сделать с ними памятные фотографии.
 
Кубки будут ждать желающих в офисе Фан-клуба ФК «Динамо» (Киев) по адресу: ул. Грушевского, 3.
 
Понедельник-пятница - с 10:00 до 18:00
Суббота, воскресенье - с 11:00 до 17:00

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    justhateme
    online
      justhateme, 18.05.2021 15:34
    0
    Интересно сколько из так называемых ультрасов побежит фоткаться с кубками?
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 18.05.2021 15:34
    0
    Интересно сколько из так называемых ультрасов побежит фоткаться с кубками?
    Ссылка
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