Болельщики смогут увидеть все трофеи, завоеванные Динамо в текущем сезоне

С 18 мая и до первого июня абсолютно все болельщики «Динамо» смогут увидеть завоеванные киевлянами трофеи в текущем сезоне и сделать с ними памятные фотографии.
Кубки будут ждать желающих в офисе Фан-клуба ФК «Динамо» (Киев) по адресу: ул. Грушевского, 3.
Понедельник-пятница - с 10:00 до 18:00
Суббота, воскресенье - с 11:00 до 17:00
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Источник — ФК Динамо Киев
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