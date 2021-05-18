Болельщики смогут увидеть все трофеи, завоеванные Динамо в текущем сезоне

С 18 мая и до первого июня абсолютно все болельщики «Динамо» смогут увидеть завоеванные киевлянами трофеи в текущем сезоне и сделать с ними памятные фотографии.



Кубки будут ждать желающих в офисе Фан-клуба ФК «Динамо» (Киев) по адресу: ул. Грушевского, 3.



Понедельник-пятница - с 10:00 до 18:00

Суббота, воскресенье - с 11:00 до 17:00