МАКАРЕНКО: «Первые дни сбора тяжелые, беговая работа идет сквозь зубы»

Защитник сборной Украины Евгений Макаренко рассказал об особенностях подготовки сине-желтых и конкуренцию.

«Конечно, первые дни сбора немного тяжелые. Проводятся тесты, чтобы увидеть, в каких кондициях находятся все ребята, чтобы подкорректировать программы. Возможно, для кого-то индивидуально. Одним игрокам надо поработать над одними качествами, другим - над другими.

В общем все хорошо, идет работа, проводим по две тренировки в день, в рабочем процессе. Все хорошо и с улыбкой ко всему относятся. Конечно, беговая работа всегда идет немного «сквозь зубы»...

Конкуренция? Она началась с первого дня, с первой тренировки. Все ребята хотят вместе с командой попасть на Евро-2020, быть готовыми на все 200 процентов и показать тренерскому штабу, что они могут помочь», - сказал Макаренко.

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