Волынь может расстаться с пятью футболистами

Украинский клуб могут покинуть пять игроков

  • 18.05.2021 13:35
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Волынь может расстаться с пятью футболистами
© ФК Волынь. Владислав Леванидов

У пяти игроков «Волыни» заканчиваются контракты. Вратарь Владислав Леванидов (20 матчей в текущем чемпионате Первой лиги), защитник Владислав Приймак (21 матч, 1 гол), а также полузащитники Мишель Нкололо (4 матча, 1 гол), Евгений Протасов (24 матча, 2 гола) и Амбросий Чачуа (18 игр) с 1 июля могут стать свободными агентами. Трудовые соглашения этих футболистов с «Волынью» близятся к завершению.

Команда Василия Сачко занимает 5-е место в Первой лиге, сохраняя шансы на повышение в классе. 21 мая «Волынь» сыграет в Киеве с «Оболонью».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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