В среду, 19 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу».
Поединок пройдет в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Арбитр Крейг Поусон даст стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажете телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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