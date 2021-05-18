Юрий БАКАЛОВ: «Не жду чуда от сборной Украины»

Известный украинский тренер Юрий Бакалов поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины на Евро-2020.

«Не жду чуда, но хочется увидеть приятные неожиданности. Уверен, что на Евро наша команда не будет мальчиками для битья и преподнесет приятный сюрприз для своих болельщиков. Хочется увидеть команду, которая у нас была в прошлом году. Когда ребята выходили на поле и сами получали удовольствие от комбинационного и атакующего футбола. Оптимизм есть, ведь наши легионеры — Яремчук, Зинченко, Малиновский, игроки «Динамо» после такого сильного сезона пребывают в хорошей форме. Все должно получиться», — считает Бакалов.