Юрий БАКАЛОВ: «Не жду чуда от сборной Украины»

Специалист считает, что украинская команда преподнесет сюрприз свои болельщикам

  • 18.05.2021 13:11
  • 511 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий БАКАЛОВ: «Не жду чуда от сборной Украины»
© ФК Рух. Юрий Бакалов

Известный украинский тренер Юрий Бакалов поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины на Евро-2020.

«Не жду чуда, но хочется увидеть приятные неожиданности. Уверен, что на Евро наша команда не будет мальчиками для битья и преподнесет приятный сюрприз для своих болельщиков. Хочется увидеть команду, которая у нас была в прошлом году. Когда ребята выходили на поле и сами получали удовольствие от комбинационного и атакующего футбола. Оптимизм есть, ведь наши легионеры — Яремчук, Зинченко, Малиновский, игроки «Динамо» после такого сильного сезона пребывают в хорошей форме. Все должно получиться», — считает Бакалов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    McLay
    online
      McLay, 18.05.2021 13:39
    0
    А яке "диво" створив сам, цей "відомий "хвахівець"?🤪
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 18.05.2021 13:39
    0
    А яке "диво" створив сам, цей "відомий "хвахівець"?🤪
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности