Во вторник, 18 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм». «МЮ» занимает второе место имея в своем активе 70 очков, у «Фулхэма» - 18 позиция и 27 очков в активе.

Поединок пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Арбитр Ли Мейсон даст стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажете телеканал Setanta Sports.