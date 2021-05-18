Во вторник, 18 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм». «МЮ» занимает второе место имея в своем активе 70 очков, у «Фулхэма» - 18 позиция и 27 очков в активе.
Поединок пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Арбитр Ли Мейсон даст стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажете телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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