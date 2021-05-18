Николай КУХАРЕВИЧ: «Со здоровьем все в порядке»

Украинский нападающий Николай Кухаревич рассказал, какие надежды он связывает с участием в международном турнире памяти Валерия Лобановского, который состоится в конце мая в Киеве.

«К сожалению, из-за травмы я не смог участвовать в последних матчах «Руха» в чемпионате УПЛ. Однако сейчас со здоровьем уже все в порядке, и я с нетерпением жду приезда в расположение молодежной сборной Украины. Соскучился по футболу и рвусь в бой. Тем более, что наши соперники на турнире памяти Валерия Лобановского — сборные Азербайджана и Узбекистана, разные по стилю, поэтому будет интересно с ними сразиться.

Что касается моего нового клуба, «Труа» из Франции, то я подписал с ним предварительный контракт. Я еще не владею информацией, когда должен присоединиться к «Труа» для подготовки к новому сезону», — отметил Кухаревич.

В чемпионате УПЛ Николай Кухаревич провел за «Рух» 18 матчей и отметился двумя забитыми мячами.