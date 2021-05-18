Рух хочет продлить контракт с капитаном команды

Ярослав Мартынюк продолжит карьеру во львовском клубе

  • 18.05.2021 12:14
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Рух хочет продлить контракт с капитаном команды
© ФК Рух. Ярослав Мартынюк

Полузащитник Ярослав Мартынюк — один из старожилов «Руха». Он появился в «Рухе» в июле 2019 года. Неудивительно, что именно Ярослав был избран капитаном команды.

Мартынюк рассказал появилась ли определенность с подписанием нового соглашения.

«Сейчас в отпуске. Имел разговор з генеральным директором клуба, и он сказал, что «Рух» во мне заинтересован. Львовская команда начнет подготовку к новому сезону в середине июня и думаю, что к этому времени появится конкретика и с моим трудоустройством», — отметил Мартынюк.

В минувшем сезоне Ярослав Мартынюк провел за «Рух» в УПЛ 21 поединок.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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