Рух хочет продлить контракт с капитаном команды

Полузащитник Ярослав Мартынюк — один из старожилов «Руха». Он появился в «Рухе» в июле 2019 года. Неудивительно, что именно Ярослав был избран капитаном команды.

Мартынюк рассказал появилась ли определенность с подписанием нового соглашения.

«Сейчас в отпуске. Имел разговор з генеральным директором клуба, и он сказал, что «Рух» во мне заинтересован. Львовская команда начнет подготовку к новому сезону в середине июня и думаю, что к этому времени появится конкретика и с моим трудоустройством», — отметил Мартынюк.

В минувшем сезоне Ярослав Мартынюк провел за «Рух» в УПЛ 21 поединок.