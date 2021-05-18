Рух хочет продлить контракт с капитаном команды

Полузащитник Ярослав Мартынюк — один из старожилов «Руха». Он появился в «Рухе» в июле 2019 года. Неудивительно, что именно Ярослав был избран капитаном команды.
Мартынюк рассказал появилась ли определенность с подписанием нового соглашения.
«Сейчас в отпуске. Имел разговор з генеральным директором клуба, и он сказал, что «Рух» во мне заинтересован. Львовская команда начнет подготовку к новому сезону в середине июня и думаю, что к этому времени появится конкретика и с моим трудоустройством», — отметил Мартынюк.
В минувшем сезоне Ярослав Мартынюк провел за «Рух» в УПЛ 21 поединок.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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