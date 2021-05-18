Минай покинули три футболиста

После вылета «Миная» из УПЛ контракты с клубом расторгли украинские полузащитники Денис Кожанов (20 матчей в минувшем чемпионате) и Василий Пыняшко (22 матча, 2 гола), а также нигерийский нападающий Угочукву Одуэньи (9 матчей).
Ранее «Минай» покинули форвард Антон Шиндер, вратарь Антон Каниболоцкий и защитник Мислав Матич. У многих футболистов контракты заканчиваются в июне. Велика вероятность того, что уйдут и Анатолий Нуриев с Артемом Милевским.
Также известно, что Николай Цымбал больше не будет исполнять обязанности главного тренера. Летом команду может возглавить иностранный специалист.
«Минай» по итогам завершившегося сезона УПЛ занял последнее место и вылетел в Первую лигу.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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