Минай покинули три футболиста

После вылета «Миная» из УПЛ контракты с клубом расторгли украинские полузащитники Денис Кожанов (20 матчей в минувшем чемпионате) и Василий Пыняшко (22 матча, 2 гола), а также нигерийский нападающий Угочукву Одуэньи (9 матчей).

Ранее «Минай» покинули форвард Антон Шиндер, вратарь Антон Каниболоцкий и защитник Мислав Матич. У многих футболистов контракты заканчиваются в июне. Велика вероятность того, что уйдут и Анатолий Нуриев с Артемом Милевским.

Также известно, что Николай Цымбал больше не будет исполнять обязанности главного тренера. Летом команду может возглавить иностранный специалист.

«Минай» по итогам завершившегося сезона УПЛ занял последнее место и вылетел в Первую лигу.