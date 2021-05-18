Минай покинули три футболиста

Украинский клуб продолжает терять игроков

  • 18.05.2021 11:46
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Минай покинули три футболиста
© Футбол 1/2/3. Денис Кожанов

После вылета «Миная» из УПЛ контракты с клубом расторгли украинские полузащитники Денис Кожанов (20 матчей в минувшем чемпионате) и Василий Пыняшко (22 матча, 2 гола), а также нигерийский нападающий Угочукву Одуэньи (9 матчей).

Ранее «Минай» покинули форвард Антон Шиндер, вратарь Антон Каниболоцкий и защитник Мислав Матич. У многих футболистов контракты заканчиваются в июне. Велика вероятность того, что уйдут и Анатолий Нуриев с Артемом Милевским. 

Также известно, что Николай Цымбал больше не будет исполнять обязанности главного тренера. Летом команду может возглавить иностранный специалист.

«Минай» по итогам завершившегося сезона УПЛ занял последнее место и вылетел в Первую лигу.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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