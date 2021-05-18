Украина футбольная. Качественные замены Чижевского

Вышел в эфир свежий выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная».
В выпуске:
- «Агробизнес» начинает и выигрывает, «Николаев» набрал хороший ход;
- «Металлист 1925» прерывает замечательную серию «Вереса», «Прикарпатье» и «Авангард» снова выигрывают;
- Вторая лига. Суперматчи в обеих группах, зрительский рекорд «Металла».
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Источник — ПФЛ
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