КАРИКАТУРА ДНЯ. Кто подпишет Кейна?

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 27-летним форвардом «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейном, который может покинуть клуб будущим летом.
«Гарри Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма».
Кто его подпишет?», — прокомментировал Момани свою работу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.