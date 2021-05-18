КАРИКАТУРА ДНЯ. Кто подпишет Кейна?

Омар Момани пошутил над форвардом «Тоттенхэма»

  • 18.05.2021 11:35
  • 885 просмотров
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Кто подпишет Кейна?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 27-летним форвардом «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейном, который может покинуть клуб будущим летом.

«Гарри Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма».

Кто его подпишет?», — прокомментировал Момани свою работу.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    manticora90
    online
      manticora90, 18.05.2021 11:55
    -2
    кто же будет этим лохом что подпишет это бревно?
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