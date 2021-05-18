Юрий БАКАЛОВ: «В сборной Украины есть трудности с вингерами»

Специалист поделился мнением о кадровой ситуации в украинской национальной команде

  • 18.05.2021 11:12
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Юрий БАКАЛОВ: «В сборной Украины есть трудности с вингерами»
© FootBoom. Юрий Бакалов

Известный украинский тренер Юрий Бакалов поделился мнением о кадровой ситуации в сборной Украины перед Евро-2020.

«Из списка сборной Украины выпали Андриевский и Шепелев? При всем уважении к этим игрокам, но, будем откровенны, в последнее время они не были игроками основы сборной. Возможно, есть трудности с вингерами, но Коноплянка приедет в сборную, врачи работают над его восстановлением. Думаю, что ближе к началу Евро тренеры решат все кадровые проблемы, и сборная предстанет боеспособным коллективом. Сейчас главное, чтобы до официальных игр больше никто не попал на больничный, потому что ребята будут готовиться на фоне тяжелого прошлого сезона», — считает Бакалов.

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Источник — zbirna.com

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