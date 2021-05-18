Лэмпард может возглавить английский клуб

42-летний английский специалист Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб АПЛ «Кристал Пэлас».
На протяжении карьеры Лэмпард работал главным тренером «Дерби Каунти» (2018-2019) и лондонского «Челси» (2019-2021).
Лэмпард покинул «Челси» минувшей зимой, уступив свое место немцу Томасу Тухелю.
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Источник — Transfermarkt
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