Роман ЯРЕМЧУК: «Сборная Украины – хорошая команда, но надо быть реалистами»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от выступления на предстоящем Евро-2020.

«Не могу жаловаться на усталость. Участие в первом Евро станет чем-то особенным. Я готов и с нетерпением жду этого. Наша сборная - хорошая команда, но надо быть реалистами. Бельгия, Франция и Англия являются фаворитами, и могут победить на Евро.

Мы же для начала нацелены преодолеть первый этап. Мы хорошо разберем наших соперников по группе – Северную Македонию, Нидерланды и Австрию.

Я - основной нападающий в команде легенды нашей страны - Андрея Шевченко. Это честь, но и огромная ответственность. 42 миллиона соотечественников надеются, что я их не разочарую. Команда Шевченко действует по схеме 4-3-3, в наступательном стиле с итальянским акцентом.

Мы очень уверены в себе. Нам удалось сыграть хорошие матчи с Португалией и Германией. Разница в качестве была минимальной», - сказал Яремчук.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.