Роман ЯРЕМЧУК: «Сборная Украины – хорошая команда, но надо быть реалистами»

Форвард «Гента» – о перспективах на Евро-2020

  • 18.05.2021 10:40
  • 936 просмотров
  • 1 комментарий
Роман ЯРЕМЧУК: «Сборная Украины – хорошая команда, но надо быть реалистами»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от выступления на предстоящем Евро-2020.

«Не могу жаловаться на усталость. Участие в первом Евро станет чем-то особенным. Я готов и с нетерпением жду этого. Наша сборная - хорошая команда, но надо быть реалистами. Бельгия, Франция и Англия являются фаворитами, и могут победить на Евро.

Мы же для начала нацелены преодолеть первый этап. Мы хорошо разберем наших соперников по группе – Северную Македонию, Нидерланды и Австрию.

Я - основной нападающий в команде легенды нашей страны - Андрея Шевченко. Это честь, но и огромная ответственность. 42 миллиона соотечественников надеются, что я их не разочарую. Команда Шевченко действует по схеме 4-3-3, в наступательном стиле с итальянским акцентом.

Мы очень уверены в себе. Нам удалось сыграть хорошие матчи с Португалией и Германией. Разница в качестве была минимальной», - сказал Яремчук.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Источник — Footboom

(8 голосов)

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Комментарии
    source02
    online
      source02, 18.05.2021 11:01
    0
    если будете ИГРАТЬ, то никто Вас не осудит!
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 18.05.2021 11:01
    0
    если будете ИГРАТЬ, то никто Вас не осудит!
    Ссылка
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