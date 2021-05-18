ФОТО. Цитаишвили отдыхает в Турции

20-летний полузащитник Георгий Цитаишвили, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», набирается сил перед новым сезоном в Турции.
В минувшем сезоне Цитаишвили защищал цвета «Ворсклы» на правах аренды. Всего футболист провел за полтавский клуб 8 матчей, где забил один гол.
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