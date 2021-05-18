ВИДЕО. Гвардиола курит сигару и поет песню на праздновании чемпионства

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вместе с игроками отпраздновал завоевание титула чемпионов Англии.
Паблик COPA90 опубликовал видео, на котором Гвардиола курит сигару и поет песню группы Oasis.
Exceptional. pic.twitter.com/UqTyMgSWYj— COPA90 (@Copa90) May 17, 2021
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Источник — Sport.ua
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