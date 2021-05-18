Юрий БАКАЛОВ: «Сборная Украины не стала слабее»

У команды Андрея Шевченко есть игра, уверен специалист

  • 18.05.2021 09:41
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Юрий БАКАЛОВ: «Сборная Украины не стала слабее»
© Футбол 1/2/3. Юрий Бакалов

Известный украинский тренер Юрий Бакалов поделился мнением о сборной Украины в преддверии Евро-2020.

«На мой взгляд, сборная не стала слабее. Может, в плане результата не получились игры с Финляндией и Казахстаном, но игра есть. Не стоит забывать, что после начала эпидемии игроки выпадали, и наша оборона за год заметно видоизменилась.  Шевченко экспериментирует, не боится, также появились новички. Поэтому тот же расширенный список футболистов, который был опубликован перед нынешним сбором, свидетельствует о том, что Шевченко продолжает смотреть новых футболистов. Уверен, команда слабее не стала», — отметил Бакалов.

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Источник — zbirna.com

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