Юрий БАКАЛОВ: «Сборная Украины не стала слабее»

Известный украинский тренер Юрий Бакалов поделился мнением о сборной Украины в преддверии Евро-2020.

«На мой взгляд, сборная не стала слабее. Может, в плане результата не получились игры с Финляндией и Казахстаном, но игра есть. Не стоит забывать, что после начала эпидемии игроки выпадали, и наша оборона за год заметно видоизменилась. Шевченко экспериментирует, не боится, также появились новички. Поэтому тот же расширенный список футболистов, который был опубликован перед нынешним сбором, свидетельствует о том, что Шевченко продолжает смотреть новых футболистов. Уверен, команда слабее не стала», — отметил Бакалов.