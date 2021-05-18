ВИДЕО. Лопес готовится бить Камбососа

23-летний американский боксер Теофимо Лопес (16-0, 12 КО), чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в легком весе, продолжает готовиться к поединку с 27-летним австралийским бойцом Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).
«Тяжелейшая работа в зале», — прокомментировал Лопес свежее видео.
Поединок Лопес — Камбосос должен состояться 19 июня в Майами, США.
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Источник — Instagram
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