Александр КАРАВАЕВ: «После матча в Португалии у нас словно выросли крылья»

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев поделился мнением о пути национальной команды к выходу на Евро-2020.

«Действительно, я бы назвал этот путь историческим, поскольку не многим сборным удается пройти отборочный турнир без поражений. Мы серьезно готовились к этим соревнованиям через поединки Лиги наций. Можно сказать, в 2019–м мы начали воплощать в жизнь задумки тренерского штаба сборной. А после выездного матча с командой Португалии мы еще больше почувствовали уверенность в своих силах, у нас словно выросли крылья. И здесь дело не столько в ничейном результате, сколько в хладнокровии, которое продемонстрировала наша команда по ходу того противостояния.

Перед стартом отбора главный тренер Андрей Шевченко акцентировал наше внимание на том, что самыми главными факторами в достижении результата должны быть дисциплина на футбольном поле и выполнение установки. К примеру, Мауро Тассоти очень много работает с защитниками. В оборонительных действиях очень важно быть все время сконцентрированным, правильно выбирать позицию, то есть, играть так, чтобы тебе было удобно действовать против атакующего соперника. Ну, и, естественно, акцент делается на тактических перестроениях, когда команда атакует и когда обороняется», - сказал Караваев.