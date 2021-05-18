Челси – Лестер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 37-го тура Премьер-лиги Англии «Челси» – «Лестер».

«Совсем недавно «Челси» и «Лестер» играли в финале Кубка Англии и тогда «лисы» завоевали исторический трофей, победив со счетом 1:0, благодаря голу Тилеманса. И теперь эти соперники снова встречаются в предпоследнем, 37-м туре АПЛ, между собой. Но теперь команды встретятся в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» и турнирные очки обязательно кто-то потеряет. И этим воспользуется «Ливерпуль», который стремится попасть в Лигу чемпионов.

У «Лестера» в заключительном туре опять супербитва. К «лисам» в гости приезжает «Тоттенхэм», который также собирается финишировать среди участников еврокубков. А «шпорам» кстати сложнее будет, чем «Вест Хэму» нашего Андрея Ярмоленко, так как у «молотобойцев» легче соперники.

А что же «аристократы», о которых все совершенно заслуженно говорили в восторженных тонах после прихода Томаса Тухеля? Есть человеческое и физиологическое утомление. «Челси» немного сбавил обороты из-за сильного и напряженного графика. И «Челси» играл очень надежно, не допуская ошибок. Чуть-чуть лондонцы сбавили обороты, и они сразу же поплатились за это. На протяжении нескольких дней они дважды уступили со счетом 0:1 «Арсеналу» и «Лестеру».

И сейчас команда Тухеля не имеет права на потерю очков в АПЛ. Лондонцы обыграют дома «Лестер». Я в этом уверен. Также в заключительном туре они обыграют «Астон Виллу» и наберут 70 очков. Ничья с «Лестером» «аристократов» не устраивает, так как тогда они финишируют только пятыми. И как вам такие расклады? Теперь все понимают важность и цену победного гола вратаря «Ливерпуля» Алиссона Бекера в ворота ВБА. В любом деле нет мелочей! Сражайтесь, боритесь, терпите, надейтесь и верьте. Так всегда нужно делать в каждом поединке», - сказал Грозный.

Матч «Челси» – «Лестер» состоится 18-го мая. Начало встречи в 22:15.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.