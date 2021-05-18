Игрок Гремио прошел все поле на коленях после смерти отца и деда

Бразильский футболист отдал дань умершим родственникам

  • 18.05.2021 05:39
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Игрок Гремио прошел все поле на коленях после смерти отца и деда
© Pedro H. Tesch/Agif

Нападающий «Гремио» Рикардиньо отметился голом в матче с «Интернасьоналом» (2:1) в первой игре финала чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул.

У 20-летнего футболиста ранее из-за последствий заражения коронавирусом умерли отец и дед. Рикардиньо почтил их память и пересек поле на коленях после игры.

Рикардиньо посвятил победный гол отцу Рикардо и деду Хосе Альфредо. Оба умерли в период с конца марта по начало апреля из-за осложнений, вызванных коронавирусом. 

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Источник — Twitter

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