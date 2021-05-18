Лех не выкупил Кравца, игрок возвращается в Леганес

Известный украинский защитник Василий Кравец не будет играть за «Лех». Футболист выступал за команду из Познани на правах аренды, но в клубе решили не выкупать украинца.
В составе «Леха» Кравец сыграл 26 матчей во всех турнирах. Таким образом, украинец вернется в «Леганес».
В чемпионате «Лех» финишировал на 11-м месте. Чемпионом Польши стала «Легия», за которую играл динамовец Артем Шабанов.
«Леганес» занимает четвертое место в Сегунде и ведет борьбу за выход в Примеру.
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