Лех не выкупил Кравца, игрок возвращается в Леганес

Известный украинский защитник Василий Кравец не будет играть за «Лех». Футболист выступал за команду из Познани на правах аренды, но в клубе решили не выкупать украинца.

В составе «Леха» Кравец сыграл 26 матчей во всех турнирах. Таким образом, украинец вернется в «Леганес».

В чемпионате «Лех» финишировал на 11-м месте. Чемпионом Польши стала «Легия», за которую играл динамовец Артем Шабанов.

«Леганес» занимает четвертое место в Сегунде и ведет борьбу за выход в Примеру.