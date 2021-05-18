Вида на месте. Сборная Хорватии огласила заявку на чемпионат Европы

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич определился с предварительным списком игроков, которые отправятся на Евро-2020. В него вошли 26 футболистов.
Заявка сборной Хорватии:
Вратари: Ловре Калинич («Хайдук»), Доминик Ливакович («Динамо» З), Симон Слуга («Лутон Таун»)
Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Зенит»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуйе Чалета-Цар («Марсель»), Йосип Юранович («Легия»), Домагой Брадарич («Лилль»), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо» З)
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марсело Брозович («Интер»), Милан Бадель («Дженоа»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич (ЦСКА), Лука Иванушец («Динамо» З)
Нападающие: Иван Перишич («Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Милан»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Бруно Петкович («Динамо» З), Мислав Оршич («Динамо» З), Анте Будимир («Осасуна»).
📢 Here they are! #Vatreni🔥— HNS (@HNS_CFF) May 17, 2021
🇭🇷 #Croatia #EURO2020 preliminary squad! #BeProud pic.twitter.com/TGUynpPvEd
На Евро-2020 сборная Хорватии попала в группу D, где сыграет с Англией, Шотландией и Чехией.
Источник — Sport.ua
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