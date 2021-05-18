Манчини объявил состав сборной Италии на Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал предварительный состав команды, который будет готовиться к Евро-2020.
Состав сборной Италии:
Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»)
Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Мануэль Ладзари («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци (ПСЖ), Джанлука Манчини («Рома»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толои («Аталанта»)
Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Стефано Сенси («Интер»), Гаэтано Кастровилли («Фиорентина»), Брайан Кристанте («Рома»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Маттео Пессина («Аталанта»), Марко Верратти (ПСЖ)
Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Джакомо Распадори («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Маттео Политано («Наполи»), Мойзе Кин (ПСЖ).
Источник — Sport.ua
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