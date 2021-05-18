Игрок Львова: «Есть вариант трансфера, мной интересуются клубы из Италии»

Бразильский вингер «Львова» Шина прокомментировал слухи о возможном уходе из украинского клуба.

«Ухожу из «Львова»? Руководство клуба проинформировало меня, что есть возможность трансфера. Интерес ко мне проявляют неплохие команды из Италии. Конкретизировать не буду. Однако на данный момент я пока еще являюсь игроком «Львова», а что будет в будущем - увидим», - сказал Шина.

В этом сезоне Шина сыграл 14 матчей в УПЛ, забил два мяча и отдал две голевые передачи.