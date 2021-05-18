ПСЖ продлил контракт с основным полузащитником

Парижане сохранят в составе Юлиана Дракслера

  • 18.05.2021 01:11
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ПСЖ продлил контракт с основным полузащитником
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ официально объявил о продлении контракта с полузащитником Юлианом Дракслером.

Новое соглашение клуба с 27-летним немецким хавбеком рассчитано до лета 2024 года.

Дракслер выступает за парижский клуб с 2017 года после перехода из «Вольфсбурга».

В этом сезоне на счету Дракслера 34 матча за ПСЖ, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

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Источник — Sport.ua

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