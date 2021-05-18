ПСЖ продлил контракт с основным полузащитником

ПСЖ официально объявил о продлении контракта с полузащитником Юлианом Дракслером.
Новое соглашение клуба с 27-летним немецким хавбеком рассчитано до лета 2024 года.
Дракслер выступает за парижский клуб с 2017 года после перехода из «Вольфсбурга».
В этом сезоне на счету Дракслера 34 матча за ПСЖ, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
✍️🔄— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 17, 2021
❤️💙 #Draxler2024 pic.twitter.com/UkBMkCUjLm
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Источник — Sport.ua
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