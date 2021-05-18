ПСЖ продлил контракт с основным полузащитником

ПСЖ официально объявил о продлении контракта с полузащитником Юлианом Дракслером.

Новое соглашение клуба с 27-летним немецким хавбеком рассчитано до лета 2024 года.

Дракслер выступает за парижский клуб с 2017 года после перехода из «Вольфсбурга».

В этом сезоне на счету Дракслера 34 матча за ПСЖ, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.