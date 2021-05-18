Плей-офф Чемпионшипа: Борнмут победил Брентфорд, Барнсли проиграл Суонси

В Англии прошли первые полуфинальные матчи Чемпионшипа за выход в плей-офф АПЛ.
«Суонси» обыграл «Барнсли» со счетом 1:0, единственный гол провел Андре Айю.
В другом матче полуфинала «Борнмут» победил «Брентфорд» (1:0). Единственный мяч забил Арно Груневелд.
Ответные матчи пройдет 22 мая.
Плей-офф за выход в АПЛ
1/2 финала. 17 мая. Первые матчи
«Борнмут» – «Брентфорд» – 1:0
Гол: Груневелд, 55.
«Барнсли» – «Суонси» – 0:1
Гол: Айю, 39.
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Источник — Sport.ua
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