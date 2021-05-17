Виктор ЛЕОНЕНКО: «В Заре не все в порядке»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о ситуации в луганской «Заре».
«В «Заре» не все в порядке, то уходят... Вообще меня пугает ситуация: что ни клуб — так у всех заканчиваются контракты, задержки по зарплатам. Тут же не только «Заря», но и «Александрия», я понимаю, тоже с проблемами. Я уже про других молчу. И в Премьер-лиге я не вижу ни 14, ни 16 команд. Когда ждут 16, 18, так давайте уже сделаем 24 команды», — считает Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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