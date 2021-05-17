В Бельгии он заиграл. Где продолжит свою карьеру Марьян Швед?

Журналист Игорь Цыганык рассказал о перспективах игрока «Мехелена»

  • 17.05.2021 23:45
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В Бельгии он заиграл. Где продолжит свою карьеру Марьян Швед?
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед

Журналист Игорь Цыганык в авторской программе «Циганик LIVE» рассказал о перспективах Марьяна Шведа в «Мехелене» и сборной Украины:

«Швед имеет шанс попасть в сборную, но уже не перед чемпионатом Европы. Потому что немного «покусанный» вышел у него сезон. В «Мехелене» он не сразу заиграл, сейчас уже где-то немного себя нашел.

Есть ли шансы у «Мехелена» выкупить его? Бесспорно, есть. Потому что «Селтику» этот футболист на данном этапе не нужен, и он себя там не очень органично чувствует.

В Бельгии он заиграл. Сейчас, я думаю, надо просто договориться о цене. Я почему-то подозреваю, что как раз в «Мехелене» и продолжит свою карьеру Марьян Швед».

Напомним, Швед играет за «Мехелен» на правах аренды из шотландского «Селтика». В этом сезоне 23-летний вингер провел 23 матча и забил 5 голов.

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Источник — Циганик LIVE

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