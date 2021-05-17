Левого защитника? Ман Сити хочет взять возрастного игрока на место Зинченко

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании опытного левого защитника Райана Бертранда.

Воспитанник «Челси» последние 7 сезонов играл за «Саутгемптон» и летом 2021 года станет свободным агентом.

В «Манчестер Сити» недовольны игрой левого защитника Бенжамена Менди, на позиции которого часто играют Жоау Канселу и Александр Зинченко.

В подписании 31-летнего Райана Бертранда заинтересован также «Арсенал». В текущем сезоне защитник отыграл 29 матчей в АПЛ без забитых голов. Провел 19 поединков за сборную Англии и забил 1 гол.