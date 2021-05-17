Левого защитника? Ман Сити хочет взять возрастного игрока на место Зинченко

Райан Бертранд – английский защитник клуба «Саутгемптон» и сборной Англии

  • 17.05.2021 23:23
  • 1126 просмотров
  • 0 комментариев
Левого защитника? Ман Сити хочет взять возрастного игрока на место Зинченко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Бертранд

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании опытного левого защитника Райана Бертранда.

Воспитанник «Челси» последние 7 сезонов играл за «Саутгемптон» и летом 2021 года станет свободным агентом.

В «Манчестер Сити» недовольны игрой левого защитника Бенжамена Менди, на позиции которого часто играют Жоау Канселу и Александр Зинченко.

В подписании 31-летнего Райана Бертранда заинтересован также «Арсенал». В текущем сезоне защитник отыграл 29 матчей в АПЛ без забитых голов. Провел 19 поединков за сборную Англии и забил 1 гол.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Daily Mail

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности