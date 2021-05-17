ФОТО. Нестандартные задачи. Сборная Украины готовится к Евро-2020

Третий день сбора национальной команды ознаменовался разделением на два разных этапа. Утром команда занималась на поле «Солнечного», а вечером — в тренажерном зале.

Во время утренней работы, которая началась в 9.30, часть игроков завершила физическое тестирование, которое другая группа выполнила накануне. После этого к команде присоединились остальные исполнителей и всем коллективом сборники провели очень интересное занятие — с новыми тренировочными средствами и нестандартными задачами. В частности, было много игры «один в один».

Вечером же «сине-желтые» занимались с тренерами по физподготовке Иваном Баштовым и Андреа Адзалином: фитнес-работа в отеле Superior Golf & Spa Resort включала набор восстановительно-профилактических упражнений, призванных уменьшить уровень молочной кислоты в мышцах после интенсивной физической работы.

Завершали распорядок дня ужин, индивидуальный массаж и отдых. Завтра—- новый день и новые задачи от тренерского штаба.

Список игроков, присутствующих сейчас на сборе:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — «Шахтер»).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все — «Динамо»), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — «Шахтер»).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все — «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Артем Довбик («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо»).