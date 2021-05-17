ФОТО. Нестандартные задачи. Сборная Украины готовится к Евро-2020

Украинская национальная команда тренируется в Харькове

  • 17.05.2021 21:44
  • 683 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Нестандартные задачи. Сборная Украины готовится к Евро-2020
© Павел Кубанов, УАФ

Третий день сбора национальной команды ознаменовался разделением на два разных этапа. Утром команда занималась на поле «Солнечного», а вечером — в тренажерном зале.

Во время утренней работы, которая началась в 9.30, часть игроков завершила физическое тестирование, которое другая группа выполнила накануне. После этого к команде присоединились остальные исполнителей и всем коллективом сборники провели очень интересное занятие — с новыми тренировочными средствами и нестандартными задачами. В частности, было много игры «один в один».

Вечером же «сине-желтые» занимались с тренерами по физподготовке Иваном Баштовым и Андреа Адзалином: фитнес-работа в отеле Superior Golf & Spa Resort включала набор восстановительно-профилактических упражнений, призванных уменьшить уровень молочной кислоты в мышцах после интенсивной физической работы.

Завершали распорядок дня ужин, индивидуальный массаж и отдых. Завтра—- новый день и новые задачи от тренерского штаба.

Список игроков, присутствующих сейчас на сборе:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — «Шахтер»).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все — «Динамо»), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — «Шахтер»).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все — «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Артем Довбик («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо»).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 22:40
    0
    Физкультура короче наш конек
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.05.2021 22:34
    0
    Какой креатив.... Дух захватывает от таких упражнений. Порвем всех на ЕВРО, однозначно.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 22:40
    0
    Физкультура короче наш конек
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.05.2021 22:34
    0
    Какой креатив.... Дух захватывает от таких упражнений. Порвем всех на ЕВРО, однозначно.
    Ссылка
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