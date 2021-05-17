ВИДЕО. Неймар забросил красивый трехочковый и пригрозил Стефену Карри

29-летний нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар сыграл в баскетбол со своими одноклубниками и забросил красивый трехочковый.
«Будь осторожен, Стефен Карри», — прокомментировал Неймар свежий ролик, отметив в публикации 33-летнего баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США.
В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 11 результативных передач.
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