ВИДЕО. Неймар забросил красивый трехочковый и пригрозил Стефену Карри

29-летний нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар сыграл в баскетбол со своими одноклубниками и забросил красивый трехочковый.

«Будь осторожен, Стефен Карри», — прокомментировал Неймар свежий ролик, отметив в публикации 33-летнего баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 11 результативных передач.