Харьковский Жилстрой-1 выиграл ЧУ в 10-й раз и вышел в Лигу чемпионов

Харьковский клуб «Жилстрой-1» выиграл чемпионат Украины и примет участие в женской Лиге чемпионов 2021/22. Это уже десятое чемпионство в истории клуба.

Победив на выезде «Ладомир» (6:2), харьковский «Жилстрой-1» за два тура до финиша уже недосягаем для главных конкуренток из команды «Жилстрой-2» и оформил очередное, 10-е чемпионство.

Подопечные Валентины Котик получили путевку в женскую Лигу чемпионов, жеребьевка которой пройдет 21 июня.

Чемпионат Украины среди женщин

«Ладомир» (Владимир-Волынский) – «Жилстрой-1» (Харьков) – 2:6

Голы: Перевозчик (84), Ольховая (88, пен) – Г. Воронина (34, 45+3, 61), Шевчук (74), Костюченко (79), Петрик (83).