Харьковский Жилстрой-1 выиграл ЧУ в 10-й раз и вышел в Лигу чемпионов

Победив на выезде «Ладомир» (6:2), харьковский клуб стал недосягаем

  • 17.05.2021 20:30
  • 481 просмотр
  • 2 комментария
Харьковский Жилстрой-1 выиграл ЧУ в 10-й раз и вышел в Лигу чемпионов
© ФК Жилстрой-1

Харьковский клуб «Жилстрой-1» выиграл чемпионат Украины и примет участие в женской Лиге чемпионов 2021/22. Это уже десятое чемпионство в истории клуба.

Победив на выезде «Ладомир» (6:2), харьковский «Жилстрой-1» за два тура до финиша уже недосягаем для главных конкуренток из команды «Жилстрой-2» и оформил очередное, 10-е чемпионство.

Подопечные Валентины Котик получили путевку в женскую Лигу чемпионов, жеребьевка которой пройдет 21 июня.

Чемпионат Украины среди женщин

«Ладомир» (Владимир-Волынский) – «Жилстрой-1» (Харьков) – 2:6 

Голы: Перевозчик (84), Ольховая (88, пен) – Г. Воронина (34, 45+3, 61), Шевчук (74), Костюченко (79), Петрик (83).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 17.05.2021 21:17
    0
    BekXan, 17.05.2021 21:03
    Женская команда.ЖЕНСКАЯ !!! И даже если бы не женская кто ,кто называет команды !!! Житлобуд-1 просто материться сразу хочется.Прям мега корпорация ,а звучит прям супер оригинально и свежо.21 век на дворе.Ещё назовите штукатурстрой.Ладно при сове были явно одарены с названиями но сейчас.Что команда что эмблема аля 60 совок.Девчонки будут играть в Лч представлять страну и Житлобуд-1 ТЬХУ БЛ....
    Зато девушки какие красивые! \
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 17.05.2021 21:03
    0
    Женская команда.ЖЕНСКАЯ !!! И даже если бы не женская кто ,кто называет команды !!! Житлобуд-1 просто материться сразу хочется.Прям мега корпорация ,а звучит прям супер оригинально и свежо.21 век на дворе.Ещё назовите штукатурстрой.Ладно при сове были явно одарены с названиями но сейчас.Что команда что эмблема аля 60 совок.Девчонки будут играть в Лч представлять страну и Житлобуд-1 ТЬХУ БЛ....
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 17.05.2021 21:17
    0
    BekXan, 17.05.2021 21:03
    Женская команда.ЖЕНСКАЯ !!! И даже если бы не женская кто ,кто называет команды !!! Житлобуд-1 просто материться сразу хочется.Прям мега корпорация ,а звучит прям супер оригинально и свежо.21 век на дворе.Ещё назовите штукатурстрой.Ладно при сове были явно одарены с названиями но сейчас.Что команда что эмблема аля 60 совок.Девчонки будут играть в Лч представлять страну и Житлобуд-1 ТЬХУ БЛ....
    Зато девушки какие красивые! \
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 17.05.2021 21:03
    0
    Женская команда.ЖЕНСКАЯ !!! И даже если бы не женская кто ,кто называет команды !!! Житлобуд-1 просто материться сразу хочется.Прям мега корпорация ,а звучит прям супер оригинально и свежо.21 век на дворе.Ещё назовите штукатурстрой.Ладно при сове были явно одарены с названиями но сейчас.Что команда что эмблема аля 60 совок.Девчонки будут играть в Лч представлять страну и Житлобуд-1 ТЬХУ БЛ....
    Ссылка
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