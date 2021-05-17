Болельщики Шахтера признали Степаненко лучшим игроком мая

Болельщики «Шахтера» в традиционном опросе лучшим игроком месяца назвали полузащитника команды. Всего в клубных соцсетях участие в голосовании приняли 11 550 болельщиков.

Победителем традиционного опроса стал центральный полузащитник Тарас Степаненко, которому свои голоса отдали 7 408 респондентов. Второе место занял вингер Тете (2 924), а третье – нападающий Дентиньо (1 218).

В мае Степаненко провел 2 матча, которые для «горняков» стали победными. «Днепр-1» был обыгран со счетом 2:1, а «Минай» – 4:0. В активе Тараса – дубль в ворота ужгородской команды. Эта виктория гарантировала «оранжево-черным» второе место в УПЛ.