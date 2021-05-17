Днепр-1 планирует арендовать у Динамо Дубинчака и Русина

Придется ждать решение Луческу

  • 17.05.2021 18:45
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Днепр-1 планирует арендовать у Динамо Дубинчака и Русина
© scdnipro1.com.ua. Владислав Дубинчак

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» рассчитывает перед стартом сезона арендовать у «Динамо» защитника Владислава Дубинчака и форварда Назария Русина.

Аренда Дубинчака зависит от решения наставника Мирчи Луческу, который намерен проверить игрока на сборах. Если левый защитник не будет нужен тренеру, то отправится в «Днепр-1».

Что касается Русина, то форвард вернется из аренды в «Легии» и поедет в «Днепр-1».

Не исключено, что Назарий станет заменой для Артема Довбика, к которому проявляют интерес «Динамо», «Шахтер» и другие клубы.

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Источник — Циганик LIVE

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