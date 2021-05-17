ОФИЦИАЛЬНО. Манчини продлил контракт со сборной Италии

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года

  • 17.05.2021 17:55
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчини продлил контракт со сборной Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Федерация футбола Италии официально объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Роберто Манчини. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

«Мы хотим продолжать нашу работу. Помимо трофеев, мы должны работать над нашил проектом. Манчини блестяще работал в течение двух лет, продлить сотрудничество с ним было нашей обязанностью», - заявил президент ФФИ Габриэле Гравина.

Манчини возглавил сборную Италии весной 2018 года. Он уверенно вывел команду на Евро-2020 и в Финал четырех Лиги наций.

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Источник — Football-Italia

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