ОФИЦИАЛЬНО. Манчини продлил контракт со сборной Италии

Федерация футбола Италии официально объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Роберто Манчини. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

«Мы хотим продолжать нашу работу. Помимо трофеев, мы должны работать над нашил проектом. Манчини блестяще работал в течение двух лет, продлить сотрудничество с ним было нашей обязанностью», - заявил президент ФФИ Габриэле Гравина.

Манчини возглавил сборную Италии весной 2018 года. Он уверенно вывел команду на Евро-2020 и в Финал четырех Лиги наций.