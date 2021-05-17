Игрокам сборной Украины еще не назвали премиальные за Евро-2020

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что УАФ еще не говорила с игроками национальной команды по поводу премиальных за достижение определенных задач на Евро-2020.
«Премиальные не обсуждали еще. Думаю, когда команда соберется полным составом, то президент УАФ объявит о премиальных».
«Пока еще не говорили об этом», - сказал Шевченко.
В группе Украина сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
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Источник — Великий футбол
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