Звезда Металла Балули: «Из Лиги чемпионов во Вторую Лигу? Это жизнь»

Одним из самых звездных игроков второлигового «Металла» является французский хавбек Фарес Балули, который успел поиграть за топ-клубы Лиги 1.

«Хорошо чувствую себя в Украине. Из Лиги чемпионов во Вторую лигу? Это жизнь. Я играл за «Лион», «Монако» и «Лилль». Но пережил определенные несправедливые моменты. Я рад, что прошел это и теперь в Украине».

«Мне повезло играть со многими топ-игроками, но самым талантливым я считаю Килиана Мбаппе. Помню, когда он только пришел в «Монако», то начал сразу всех обыгрывать. Все в шоке были», - сказал Балули.

26-летний игрок успел забить 5 голов.