Звезда Металла Балули: «Из Лиги чемпионов во Вторую Лигу? Это жизнь»

Игрок доволен выступлениями в Украине

  • 17.05.2021 17:11
  • 3263 просмотра
  • 8 комментариев
Звезда Металла Балули: «Из Лиги чемпионов во Вторую Лигу? Это жизнь»
© fcmetal.com.ua

Одним из самых звездных игроков второлигового «Металла» является французский хавбек Фарес Балули, который успел поиграть за топ-клубы Лиги 1.

«Хорошо чувствую себя в Украине. Из Лиги чемпионов во Вторую лигу? Это жизнь. Я играл за «Лион», «Монако» и «Лилль». Но пережил определенные несправедливые моменты. Я рад, что прошел это и теперь в Украине».

«Мне повезло играть со многими топ-игроками, но самым талантливым я считаю Килиана Мбаппе. Помню, когда он только пришел в «Монако», то начал сразу всех обыгрывать. Все в шоке были», - сказал Балули.

26-летний игрок успел забить 5 голов.

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Источник — Бомбардир

(15 голосов)

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Комментарии
    Aleks04
    online
      Aleks04, 17.05.2021 17:49
    +1
    var, 17.05.2021 17:32
    это тогда у нас 5 команд будут бороться за первое место?
    А у них что-ли 5 команд претендуют на первое место? 3 года подряд один чемпион — сенит. У нас хотя-бы чемпион поменялся.
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 17.05.2021 17:47
    +2
    Слава Чебан, 17.05.2021 17:17
    по ходу скоро у нас будет чемп как в 2013) уже след год обещает быть интересным а через 2-3 мы по уровню догоним россию
    Ты перепутал "догонять" с "деградировать до уровня"
    Ссылка
    var
    online
      var, 17.05.2021 17:32
    -1
    Слава Чебан, 17.05.2021 17:17
    по ходу скоро у нас будет чемп как в 2013) уже след год обещает быть интересным а через 2-3 мы по уровню догоним россию
    это тогда у нас 5 команд будут бороться за первое место?
    Ссылка
    var
    online
      var, 17.05.2021 17:31
    -1
    звезда пленительного счастья второй лиги
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 17.05.2021 17:31
    +6
    Слава Чебан, 17.05.2021 17:17
    по ходу скоро у нас будет чемп как в 2013) уже след год обещает быть интересным а через 2-3 мы по уровню догоним россию
    Пл уровню не дай бог догнать кацапстан ты что то не то написал.Догнать по таблице это да но никак по уровне.Это дно доганят не нада)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 17:28
    +9
    Слава Чебан, 17.05.2021 17:17
    по ходу скоро у нас будет чемп как в 2013) уже след год обещает быть интересным а через 2-3 мы по уровню догоним россию
    2 года подряд Украина набирает 7 очков, а Россия 4. Кому кого надо догонять?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.05.2021 17:25
    0
    Слава Чебан, 17.05.2021 17:17
    по ходу скоро у нас будет чемп как в 2013) уже след год обещает быть интересным а через 2-3 мы по уровню догоним россию
    Нет. Было 2 клуба, теперь станет 3. Сколько олигархов (с деньгами и спортивными амбициями) столько и клубов. Имели Сурка и Ахметова. Теперь ещё Ярославский присоединился. Четвёртый клуб не появиться пока Коломойский не придёт, либо китайцы/шейхи, но последнее из грани фантастики
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 17.05.2021 17:17
    -5
    по ходу скоро у нас будет чемп как в 2013) уже след год обещает быть интересным а через 2-3 мы по уровню догоним россию
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 17:28
    +9
    Слава Чебан, 17.05.2021 17:17
    по ходу скоро у нас будет чемп как в 2013) уже след год обещает быть интересным а через 2-3 мы по уровню догоним россию
    2 года подряд Украина набирает 7 очков, а Россия 4. Кому кого надо догонять?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 17.05.2021 17:31
    +6
    Слава Чебан, 17.05.2021 17:17
    по ходу скоро у нас будет чемп как в 2013) уже след год обещает быть интересным а через 2-3 мы по уровню догоним россию
    Пл уровню не дай бог догнать кацапстан ты что то не то написал.Догнать по таблице это да но никак по уровне.Это дно доганят не нада)
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 17.05.2021 17:47
    +2
    Слава Чебан, 17.05.2021 17:17
    по ходу скоро у нас будет чемп как в 2013) уже след год обещает быть интересным а через 2-3 мы по уровню догоним россию
    Ты перепутал "догонять" с "деградировать до уровня"
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 17.05.2021 17:49
    +1
    var, 17.05.2021 17:32
    это тогда у нас 5 команд будут бороться за первое место?
    А у них что-ли 5 команд претендуют на первое место? 3 года подряд один чемпион — сенит. У нас хотя-бы чемпион поменялся.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.05.2021 17:25
    0
    Слава Чебан, 17.05.2021 17:17
    по ходу скоро у нас будет чемп как в 2013) уже след год обещает быть интересным а через 2-3 мы по уровню догоним россию
    Нет. Было 2 клуба, теперь станет 3. Сколько олигархов (с деньгами и спортивными амбициями) столько и клубов. Имели Сурка и Ахметова. Теперь ещё Ярославский присоединился. Четвёртый клуб не появиться пока Коломойский не придёт, либо китайцы/шейхи, но последнее из грани фантастики
    Ссылка
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